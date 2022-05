Le previsioni meteo per martedì 10 maggio

Le previsioni meteo per domani, martedì 10 maggio, dicono che sarà una giornata prevalentemente serena in tutta Italia, con piogge isolate solo nella seconda parte della giornata. Nel pomeriggio infatti ci saranno piogge alternate a schiarite in Trentino-Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia e sull’Appennino tosco-emiliano; pioverà anche nel Lazio interno, in Molise, in Basilicata e in Calabria, mentre in Sicilia sono previsti temporali.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili