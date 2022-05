All’Eurovision potevano mancare i Fenici?

Martedì sera a Torino comincerà l’Eurovision Song Contest, il concorso musicale europeo che ogni anno viene visto, commentato, deriso e amato più o meno segretamente da un continente e mezzo. Ed è quindi ritornato, come l’anno scorso, il podcast di chiacchiere, spiegazioni, giudizi severissimi e approfondimenti storici non richiesti animato da Matteo Bordone, Giulia Balducci, Stefano Vizio e Luca Misculin. Nella prima puntata avevano spiegato l’ESC a chi non ne sapeva niente e presentato i cantanti e le band della prima semifinale, quella di martedì sera; nella seconda puntata è il turno delle canzoni della seconda semifinale, quella di giovedì.

Le prossime puntate del prevedibile podcast del Post sull’Eurovision Song Contest usciranno mercoledì 11, con il commento sulla prima semifinale, poi venerdì 13, con la seconda, e infine domenica 15, quando si sarà tenuta la finale e sapremo il vincitore o la vincitrice. Il prevedibile podcast del Post sull’Eurovision Song Contest può essere ascoltato dalle persone abbonate al Post attraverso la nostra app (che si scarica qui). Se vuoi approfittarne per rompere gli indugi e abbonarti, invece, vai qui.