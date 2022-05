Mancano pochi giorni all’inizio dell’Eurovision Song Contest e si è quindi rimessa in moto la rodatissima macchina guidata da Matteo Bordone, Giulia Balducci, Stefano Vizio e Luca Misculin, che tornano con la consueta formula di chiacchiere e musica per raccontare quello che con poca modestia si definisce l’evento non sportivo più seguito al mondo (meglio non fare fact-checking). “Macchina rodatissima”, “tornano”, “consueta”, avete capito dove vogliamo arrivare: al prevedibile podcast del Post sull’Eurovision Song Contest.

La prima puntata è uscita oggi, la prossima uscirà il 9 maggio: e sono quelle che dovete ascoltare se volete arrivare preparati come si deve all’inizio della manifestazione, previsto a Torino per il 10 maggio. Le puntate successive usciranno l’11, il 13 e il 15 maggio. Il prevedibile podcast del Post sull’Eurovision Song Contest può essere ascoltato dalle persone abbonate al Post attraverso la nostra app (che si scarica qui). Se vuoi approfittarne per rompere gli indugi e abbonarti, invece, vai qui.

L’Eurovision Song Contest è quella cosa che una volta si chiamava Eurofestival, mentre ora è quella cosa che magari vedete commentata sui social come #ESCITA senza avere idea di cosa si parli: è semplicemente un festival musicale in cui una quarantina di cantanti e band da altrettanti paesi europei ed extra-europei si sfidano a colpi di ritornelli intensissimi, folklori locali, balletti pirotecnici e trame geopolitiche. È uno spettacolo effettivamente unico nel suo genere, per il sollievo di molti: ma produce tre serate di divertimento musicale non indifferente e perfino interessante, a conoscerne i meccanismi e le storie. Il divertimento aumenta se ascoltate il podcast del Post.