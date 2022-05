In Turchia sono state arrestate decine di persone che manifestavano in occasione del primo maggio

Domenica, in Turchia, la polizia ha arrestato decine di persone che in occasione del primo maggio, la Festa dei lavoratori, manifestavano contro l’aumento dell’inflazione e del costo della vita, chiedendo tra le altre cose un aumento del salario minimo. Le persone arrestate sarebbero 164, secondo le autorità locali; cercavano di raggiungere piazza Taksim, dove il governo aveva vietato le manifestazioni e che è da tempo un luogo molto importante per le proteste antigovernative.

Un giornalista di Reuters che era presente alle manifestazioni ha raccontato che la polizia ha caricato e ammanettato i manifestanti, bloccandoli a terra e poi trascinandoli via. In Turchia non è la prima volta che le manifestazioni per il primo maggio vengono represse: l’anno scorso la polizia aveva arrestato più di 200 manifestanti, accusati di stare violando le restrizioni in vigore per il contenimento dei contagi da coronavirus.

