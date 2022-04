Le previsioni meteo per lunedì 25 aprile

Domani al Nord ci sarà una giornata con nuvolosità variabile, durante la quale le nuvole più intense ci saranno tra la tarda mattinata e il pomeriggio, con possibili piogge sull’arco alpino e in area prealpina. Sulle coste adriatiche ci saranno meno nuvole, mentre ce ne saranno di più nelle altre aree del Centro e del Sud, dove nel pomeriggio potrebbe anche piovere. Andrà meglio invece in Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, nelle quali non è prevista pioggia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili