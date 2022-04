Le previsioni meteo per domenica 24 aprile

Le previsioni meteo per domani, domenica 24 aprile, dicono che sarà una giornata molto piovosa al Centro-Nord e prevalentemente serena nel resto d’Italia. Al Nord ci saranno fin dal mattino piogge su tutte le regioni, con temporali anche intensi soprattutto sulla Liguria e nelle zone alpine. Al Centro ci sarà cielo nuvoloso sulle regioni adriatiche, dove nel pomeriggio potrebbe esserci qualche temporale. Ci saranno nubi diffuse anche al Sud, in particolare sulle regioni tirreniche, ma non sono previste piogge.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili