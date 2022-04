La Russia si prepara ad avanzare nel Donbass

L’Ucraina e la Russia stanno mandando rinforzi nell’Ucraina orientale, dove potrebbero presto cominciare le più grandi e intense battaglie combattute finora dall’inizio della guerra. La Russia si sta preparando infatti per una grande offensiva militare nel Donbass, con l’obiettivo di estendere il proprio controllo su tutta la regione, anche al di là dei territori che già oggi controlla (come le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk). Le intenzioni russe, ormai note dopo il ritiro delle truppe dal nord dell’Ucraina, sono state confermate anche da alcune immagini satellitari che mostrano un convoglio militare russo lungo una decina di chilometri fotografato a est della città settentrionale di Kharkiv, diretto verso sud (cioè verso il Donbass).

Da giorni, in vista dell’inizio dei combattimenti, decine di migliaia di civili stanno lasciando le proprie case per andare verso ovest, chi con mezzi privati chi sfruttando le poche linee ferroviarie ancora funzionanti. Tra la popolazione civile, raccontano i giornalisti sul posto, c’è molta paura: sia per i racconti dei massacri compiuti dai russi nelle città prima occupate, come Bucha, sia per il timore di nuovi attacchi contro le stazioni ferroviarie piene di civili, come a Kramatorsk.

Continuano intanto ad arrivare notizie di fosse comuni e ritrovamenti di cadaveri di civili nelle regioni di Kiev e Chernihiv, che per settimane erano state occupate dai russi. La procuratrice generale dell’Ucraina, Iryna Venediktova, ha detto che finora nelle sola zona intorno alla capitale sono stati trovati 1.222 cadaveri.