Copertine di aprile 2022

Aprile, per l’editoria, non è un periodo che punta ai best seller e lascia un po’ di spazio agli editori più piccoli per nuove proposte e sperimentazioni. L’atmosfera si riflette anche nelle copertine più interessanti del mese, che provano a farsi notare in modi un po’ creativi o che alludono a iconografie condivise per far capire subito al lettore che libro abbia davanti. C’è l’espediente di un foil argentato che rappresenta uno specchio, il ritorno di un gusto un po’ vintage per illustrare i thriller, il nuovo stile grafico di Nottetempo, un sfondo da carta da parati per la biografia dell’autrice di un classico e un involontario accoppiamento di colori – il giallo e il blu – che negli ultimi mesi fa venire in mente a tutti la stessa cosa.