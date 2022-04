Anche gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni alla Russia

Oggi il governo statunitense annuncerà nuove sanzioni contro la Russia, che saranno imposte in parte a causa del massacro di civili avvenuto a Bucha, città vicina a Kiev da dove i soldati russi si sono ritirati pochi giorni fa. Le nuove misure, hanno detto gli Stati Uniti, colpiranno banche e funzionari russi e vieteranno nuovi investimenti nel paese. Sono state prese coordinandosi con i paesi del G7 e con l’Unione Europea: martedì la Commissione Europea aveva a sua volta presentato nuove sanzioni, in cui dovrebbe essere incluso il divieto di importare carbone dalla Russia (ma non petrolio e gas). I dettagli delle nuove sanzioni, che si aggiungeranno a quelle durissime e senza precedenti già adottate nelle ultime settimane, verranno resi noti oggi.

Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato che invieranno all’Ucraina nuove armi, tra cui 100 milioni di dollari in missili anticarro Javelin, utilissimi alle forze ucraine durante queste prime settimane di guerra. L’annuncio è stato fatto dopo l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, durante il quale Zelensky ha parlato delle atrocità commesse dai russi nelle città ucraine, mostrandone anche un video. Nuove immagini e testimonianze delle violenze compiute dai russi emergeranno probabilmente nei prossimi giorni, quando le forze ucraine riprenderanno il controllo dei territori da cui i russi si stanno ritirando, nel nord del paese. La Russia ha respinto le accuse, sostenendo falsamente che le violenze sarebbero state tutta una messinscena degli ucraini.