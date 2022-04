7 nuove storie da ascoltare ad aprile

La prima novità da ascoltare questo mese, se non l’avete già fatto, è la prima storia di Indagini, il nuovo podcast del Post che racconta ogni mese un fatto di cronaca nera e giudiziaria e tutto quello che è successo dopo: le indagini, le intuizioni, gli errori, la reazione dei media e della società. È curato da Stefano Nazzi, giornalista del Post che da quando fa questo lavoro ha seguito e approfondito storie che poi sono diventate famosissime e altre che molti non hanno mai sentito. La prima, in due puntate, è una di quelle famosissime, il delitto di Garlasco, e si può già ascoltare sulla app del Post e sulle piattaforme gratuite di podcast.

Per gli abbonati ad Audible o Storytel, invece, qui sotto ci sono come ogni mese le novità più interessanti: per chi non l’ha ancora fatto, ricordiamo che è possibile provare entrambe le piattaforme per un mese gratuitamente (per Storytel potete farlo passando da questo link, altrimenti la prova dura 14 giorni). Invece, sempre gratuiti, ci sono gli audiolibri e i podcast di RaiPlaySound, la app di streaming audio di RaiPlay: su Radio 3 in questi giorni sta uscendo a puntate Artemisia di Anna Banti.

Le novità di Storytel

Il 15 aprile in esclusiva su Storytel arriveranno gli audiolibri di due novità editoriali. La prima è I miei stupidi intenti, romanzo d’esordio dell’autore venticinquenne Bernardo Zannoni, che è uscito in libreria lo scorso agosto e ha avuto un discreto successo, soprattutto tra i lettori più giovani. La protagonista è una faina che vive in tutto e per tutto come una persona, cosa che rende la narrazione piuttosto insolita: l’editore lo definisce un personaggio a metà tra la poetica di Camus e un cartone della Pixar. L’altra novità è Mordi e fuggi di Alessandro Bertante, annunciato da poco come uno dei dodici finalisti dello Strega. È un libro sugli anni di piombo, che vengono raccontati dal punto di vista di un personaggio inventato, un ragazzo di vent’anni che partecipa al primo sequestro delle Brigate Rosse, quello di Idalgo Macchiarini nel 1972.

Per gli amanti del mistero, invece, dal primo aprile in esclusiva su Storytel, è disponibile Tokyo Express, il romanzo più famoso dell’autore giapponese di gialli Seichō Matsumoto. Uscito nel 1958, racconta le indagini di due detective che dopo il ritrovamento di due cadaveri, un uomo e di una donna giovani, rifiutano l’ipotesi che possa trattarsi di un “suicidio d’amore”, come tutti pensano, e insistono per indagare più a fondo.

Il 21 aprile arriverà anche, Echi in tempesta, della scrittrice francese Christelle Dabos, il quarto volume della saga dell’Attraversaspecchi che quindi ora si potrà ascoltare tutta intera su Storytel (era già disponibile anche su Audible). È una storia fantasy che ha avuto molto successo in Francia e altrettanto in Italia, che è stata apprezzata molto dai più giovani e dagli amanti del genere ma anche da lettori più maturi: dalla stampa francese è stata paragonata ad altre saghe fantasy di grandissimo successo come Harry Potter e Queste oscure materie. In breve, racconta le avventure di Ofelia, una ragazza che vive in un mondo fantastico e ha il potere di muoversi da un luogo all’altro attraverso gli specchi.

Infine, se a qualcuno fosse venuta la curiosità di leggere qualcosa di Beppe Fenoglio, visto che è da poco passato il centenario dalla sua nascita e se n’è parlato molto, dal 6 aprile si potrà ascoltare la raccolta di racconti I ventitre giorni della città di Alba, che parlano della resistenza partigiana in Italia e della vita contadina negli anni della Seconda guerra mondiale. Oltre a questo, su Storytel si trovano anche Una questione privata e Il partigiano Johnny, i suoi due romanzi più celebri.

Le novità di Audible

Il 18 aprile in esclusiva su Audible uscirà Seveso, un podcast di 8 episodi curato dal giornalista e divulgatore scientifico Massimo Polidoro. Ricostruisce la storia del disastro di Seveso che si verificò nel luglio del 1976 vicino a Milano, quando la fuoriuscita di una nube di diossina dallo stabilimento di un’azienda causò il più grave disastro ambientale d’Italia. La ricostruzione viene fatta attraverso i materiali dell’archivio speciale ritrovato negli anni Novanta nel Pirellone di Milano e le testimonianze delle persone coinvolte.

Sempre per chi è in cerca di saghe e storie fantasy, il 19 aprile su Audible e in contemporanea con l’uscita in libreria si potrà ascoltare La legge dei lupi, il secondo episodio della Dilogia di Nikolai. Insieme ad altri romanzi dell’autrice americana Leigh Bardugo fa parte della saga del Grishaverse, un mondo dove alcune persone (chiamate Grisha, appunto) hanno il potere magico di manipolare la materia e le leggi della fisica. I libri di Bardugo, usciti negli Stati Uniti a partire dal 2012 e in Italia negli ultimi tre anni, hanno venduto milioni di copie e sono stati tradotti in moltissime lingue: recentemente, dal primo episodio della trilogia Grisha (che è già disponibile su Audible) è stata tratta la serie tv Netflix Tenebre e Ossa.

– Leggi anche: Volete risolvere un romanzo-enigma?

*

Disclaimer. Lo ripetiamo anche se probabilmente si era già capito: il Post ha un’affiliazione con Storytel e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dal link di questa pagina. Ma potete anche cercarlo su Google.