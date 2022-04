Il 13 agosto del 2007 a Garlasco, un paese in provincia di Pavia, una ragazza di 26 anni di nome Chiara Poggi fu uccisa nella sua abitazione. L’omicidio della ragazza ottenne grandi attenzioni nell’opinione pubblica, alimentando e a sua volta nutrendosi di un clamore mediatico che avrebbe segnato la successiva fase delle indagini. I processi che ne seguirono furono tra i primi in Italia basati interamente sulle perizie scientifiche, e per questo sono diventati un caso emblematico: per come le perizie abbiano dato risultati contrastanti e spesso opposti, ma anche per i moltissimi errori commessi durante le indagini e per la lunghezza dell’iter giudiziario.

La vicenda di quell’omicidio e di soprattutto di quelle indagini e quei processi è la prima storia di Indagini, un nuovo podcast del Post scritto e raccontato da Stefano Nazzi, giornalista con tanti anni di esperienza nel racconto della cronaca italiana. La storia è raccontata in due puntate, entrambe già disponibili gratuitamente sull’app del Post (scaricala qui) ma anche sulle principali piattaforme di podcast, come Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast. Indagini uscirà con una nuova storia il primo giorno di ogni mese: la prossima, quindi, uscirà il primo maggio.