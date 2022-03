Will Smith si è rifiutato di lasciare la cerimonia degli Oscar, dopo lo schiaffo

Mercoledì l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’associazione che assegna gli Oscar, ha fatto sapere che l’attore Will Smith si era rifiutato di lasciare la cerimonia degli Oscar subito dopo lo schiaffo dato in diretta al comico Chris Rock, come invece richiesto dalla stessa associazione. L’Academy ha aggiunto che «le cose sono andate in un modo inaspettato» e ha riconosciuto che avrebbe «potuto affrontare la situazione in maniera diversa».

Il comunicato dell’Academy riguarda l’episodio più noto e commentato dell’ultima cerimonia degli Oscar, avvenuto pochi secondi dopo una battuta di Rock riguardante la capigliatura di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will Smith, che soffre di alopecia, malattia di cui soffre che comporta la perdita dei capelli. Poco dopo lo schiaffo, Smith aveva vinto il premio come migliore attore.

Sempre mercoledì Rock si è esibito in uno spettacolo comico a Boston per la prima volta dopo la cerimonia degli Oscar, commentando brevemente la vicenda. Rock, che ha esordito chiedendo al pubblico del teatro Wilbur come fosse andato il loro fine settimana, ha detto che non aveva battute da fare su quello che era successo domenica, aggiungendo che aveva preparato uno spettacolo diverso per la serata prima che succedesse «tutta questa assurdità». Ha però detto che «sta ancora elaborando quello che è accaduto» e ha promesso che «a un certo punto parlerà di questa stronzata. E sarà [una cosa] seria, sarà divertente, ma adesso ho delle battute da dire», ha concluso prima di andare avanti con lo spettacolo.