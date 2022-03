Le Azzorre si stanno preparando a far evacuare un’isola

Il governo regionale delle Azzorre, arcipelago portoghese in mezzo all’oceano Atlantico, si sta preparando a far evacuare i residenti dell’isola di São Jorge a causa delle continue scosse di terremoto registrate negli ultimi sette giorni, che hanno provocato molte preoccupazioni tra le autorità locali: si teme infatti che possa verificarsi un terremoto più intenso o un’eruzione vulcanica. Giovedì nell’arcipelago sono stati attivati i piani di emergenza per agevolare lo spostamento e l’evacuazione dei circa 8.400 abitanti di São Jorge, dove è stato registrato l’epicentro delle scosse.

Secondo le analisi del servizio di sorveglianza vulcanica dell’arcipelago (CIVISA), da sabato scorso a São Jorge sono state registrate più di 2mila scosse di terremoto, tutte di magnitudo compresa tra 1.6 e 3.3. Durante una visita sull’isola, il presidente del governo regionale, José Manuel Bolieiro, ha detto ai giornalisti che «potrebbe succedere di tutto come potrebbe non succedere nulla», visto che è impossibile fare previsioni accurate.

Il CIVISA ha comunque alzato il livello di allerta per un’eventuale eruzione vulcanica: ora è al 4 sui 5 previsti, vale a dire che c’è una «reale possibilità» che accada.

L’epicentro della maggior parte delle scosse è stato attorno alla città di Velas, nella parte nord-ovest dell’isola, dove abitano circa 3mila persone. Le autorità locali hanno consigliato di evitare i viaggi non essenziali a São Jorge e hanno fatto aumentare il numero dei voli che collegano l’isola con le altre dell’arcipelago, in vista di una possibile evacuazione.

Come misura precauzionale, i residenti più anziani di Velas hanno cominciato a essere trasferiti nella parte orientale dell’isola, dove sono già stati allestiti alloggi di emergenza.

❗️ O Instituto Sismolóxico dos Azores eleva a alerta volcánica a 4 na Ilha de São Jorge, o que significa “risco real de erupción” 🌋

👉🏼O dispositivo de prevención xa esta movendo poboación ao outro lado da illa e aumentáronse os medio aéreos para unha posible evacuación. pic.twitter.com/QxKGSeuEo5 — Alberto Mancebo (@AlbertoMancebo) March 23, 2022

Come tutte le nove isole dell’arcipelago delle Azzorre, anche São Jorge è di origine vulcanica. Ha una superficie di circa 240 chilometri quadrati – un po’ più grande di quella dell’isola d’Elba – e l’ultima eruzione vulcanica registrata sul suo territorio risale al 1808. Nel Novecento São Jorge fu gravemente danneggiata da alcuni terremoti, in particolare quello del 9 luglio del 1998, il cui epicentro fu registrato nella vicina isola di Faial. Nel terremoto del 1998, che provocò danni enormi nelle Azzorre, morirono 10 persone, ci furono più di 100 feriti e 2.500 sfollati.