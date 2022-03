La quarantaseiesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

La guerra in Ucraina arriva anche nell’industria dei videogiochi: i più importanti editori hanno di fatto interrotto tutte le loro attività in Russia, seguendo l’esempio di moltissime aziende occidentali che operano in praticamente tutti i settori. La mobilitazione è stata imponente anche dal punto di vista delle iniziative benefiche, tutte rivolte all’aiuto delle associazioni che operano in Ucraina per assistere la popolazione locale. Nelle ultime settimane sono usciti diversi giochi interessanti, tra cui Triangle Strategy di Square Enix e Gran Turismo 7 di Polyphony Digital, a cui i tre di Joypad dedicano una insensata quantità di tempo. Prima dei consigli della settimana – La Regina dei Sussurri, l’ultima espansione di Destiny 2, Lawn Mowing Simulator e Tunic – si festeggiano i dieci anni di Journey, una delle opere più belle e influenti degli ultimi decenni.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.