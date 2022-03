A Mariupol la situazione è sempre più difficile

A Mariupol, la città portuale dell’Ucraina sulla costa settentrionale del mar d’Azov, la situazione è sempre più difficile dopo giorni di bombardamenti ininterrotti da parte della Russia. In città mancano acqua, cibo e medicinali, mentre gli attacchi non risparmiano i civili. Il governo ucraino ha nuovamente accusato l’esercito russo di non consentire l’evacuazione in sicurezza della popolazione, con molti abitanti rimasti bloccati in città. Tra venerdì e le prime ore di sabato, la Russia ha intanto condotto nuovi bombardamenti su Lutsk, Ivano-Frankivsk e Dnipro. Sono state inoltre segnalate attività dell’esercito russo intorno a Kiev, la capitale dell’Ucraina, che nelle prossime ore potrebbe subire nuovi attacchi.