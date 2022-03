I bombardamenti russi sui civili sono sempre più gravi

Si continua a parlare anche giovedì del gravissimo bombardamento russo che mercoledì pomeriggio ha colpito i reparti di pediatria e maternità dell’ospedale di Mariupol, sia per i grossi danni provocati alla struttura sia per l’accusa, fatta dalle autorità ucraine ma non solo, che la Russia stia colpendo deliberatamente edifici e infrastrutture civili.

Oggi si terranno inoltre due importanti incontri diplomatici: quello dei leader dell’Unione Europea a Versailles e soprattutto quello tra i ministri degli Esteri russo e ucraino ad Antalya, in Turchia: è il primo incontro di così alto livello tra un rappresentante russo e uno ucraino dall’inizio dell’invasione, ma anche se è un passo avanti notevole le speranze che possa portare a un miglioramento della situazione sul campo sono molto basse.