Come funziona l’evacuazione di Mariupol e Volnovakha

Sabato mattina il ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco nelle città di Mariupol e Volnovakha, nel sud-est dell’Ucraina, per permettere la creazione di “corridoi umanitari” e l’evacuazione dei civili dalle due città, che sono sotto attacco russo dall’inizio dell’invasione, iniziata giovedì della scorsa settimana. Poco dopo l’annuncio è arrivata anche la conferma da parte delle autorità ucraine e sono stati diffusi dettagli sulle modalità con cui cui avverrà l’evacuazione.

Il cessate il fuoco è previsto dalle 9 alle 16 (ora locale, dunque dalle 8 alle 15 in Italia). L’evacuazione dei civili inizierà alle 11 e partirà da Mariupol verso Zaporizhzhia, che si trova a oltre duecento chilometri di distanza, più a ovest. Verranno organizzati degli autobus per il trasporto dei civili, ma le autorità locali hanno detto che sarà permesso lasciare la città anche a bordo di mezzi privati, a patto di seguire i percorsi indicati dalle autorità militari. Ogni altro percorso è vietato, e le autorità hanno anche raccomandato di non lasciare posti vuoti nei veicoli.

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, ha diffuso un comunicato in cui dice: «Mariupol non è costituita da case e strade, ma dai suoi cittadini. Viste le condizioni di costante e spietato bombardamento da parte degli occupanti, non c’è altra scelta se non quella di dare ai residenti l’opportunità di lasciare la città in sicurezza».

Non è chiaro quante persone riusciranno davvero a lasciare le città. Organizzare un’evacuazione di massa in così poco tempo è estremamente complicato, ed è anche difficile capire quanti tra gli abitanti di Mariupol e Volnovakha vogliano davvero lasciare le proprie case. Parlando con BBC, il vicesindaco di Mariupol Sergei Orlov ha stimato che le persone che potrebbero effettivamente lasciare la città in queste ore sono in totale tra le sette e le novemila.

Mariupol ha circa 400mila abitanti e si trova nella regione di Donetsk, affacciata sul mar d’Azov. Questa sua posizione la rende particolarmente importante dal punto di vista strategico: con la presa di Mariupol, la Russia potrebbe unire le truppe presenti in Crimea, a ovest di Mariupol, con i miliziani separatisti presenti nel Donbass, intensificando le attività militari nel sud dell’Ucraina.

Per questi motivi, Mariupol è da giorni sotto attacco della Russia e sempre più isolata. Secondo il vicesindaco Orlov, la situazione a Mariupol è vicina «a una catastrofe umanitaria»: da martedì i bombardamenti sulla città sono quasi ininterrotti, e l’esercito russo ha utilizzato tutte le armi a disposizione, secondo Orlov. «Artiglieria, aeroplani, missili. Stanno provando a distruggere la città». A Mariupol da giorni sono interrotte sia la fornitura d’acqua potabile sia di corrente elettrica, e scarseggiano viveri e medicine.

Anche a Volnovakha, l’altra città interessata dal cessate il fuoco, la situazione è critica. Volnovakha si trova a circa sessanta chilometri a nord di Mariupol, è meno estesa e popolosa – ha poco più di 20mila abitanti – ed è stata bombardata praticamente dall’inizio dell’invasione. Secondo i residenti quasi tutti gli edifici della città hanno subìto qualche danno, molti sono completamente distrutti.

Secondo alcune analisi (ne ha scritto per esempio il centro studi Washington Institute) l’annuncio di cessate il fuoco mirati e l’apertura di “corridoi umanitari” in città che sono già state pesantemente bombardate fa anche parte della strategia militare russa, già applicata per esempio durante la guerra in Siria nel 2016. Consente di depopolare una città intimorita dai bombardamenti e di riorganizzare le proprie forze. Alcuni funzionari del governo ucraino hanno inoltre già espresso la preoccupazione che le forze russe potrebbero cercare di migliorare la propria posizione approfittando del cessate il fuoco.