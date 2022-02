La quarantacinquesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Dopo mesi (l’intero 2021 a dire il vero) di magra, arriva finalmente il momento in cui escono i giochi grossi, e lo fanno ovviamente tutti insieme, la stessa settimana addirittura. Horizon Forbidden West, Elden Ring e La Regina dei Sussurri, l’ultima espansione di Destiny 2, sono quindi gli argomenti principali del quarantacinquesimo episodio di Joypad, che trova anche il tempo di fare due chiacchiere su PSVR2, la nuova versione del casco per la realtà virtuale di Sony. Lost Ark, Undertale e Infernax sono i consigli della settimana, anche se al primo non è riuscito a giocarci nessuno. Se ve lo state chiedendo, Star Citizen non è ancora uscito.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.