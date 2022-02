Le foto della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Nel primo pomeriggio di domenica allo Stadio nazionale di Pechino c’è stata la cerimonia di chiusura delle 24esime Olimpiadi invernali, che hanno reso Pechino la prima città ad aver ospitato sia le Olimpiadi invernali che quelle estive. Sport a parte, le Olimpiadi di Pechino saranno ricordate per gare quasi senza pubblico, per il fatto che molti paesaggi fossero ben poco invernali (spesso con neve artificiale) e per le tensioni internazionali che le hanno accompagnate. A cui si sono aggiunti, ancor più che rispetto alle Olimpiadi di Pechino del 2008, critiche verso certe politiche e posizioni della Cina.

Come sempre in questi casi, anche se un po’ meno rispetto a quando non c’era la pandemia, la cerimonia di chiusura è stata segnata da generali messaggi di pace e solidarietà, oltre che da una serie di coreografie, spettacoli, esibizioni e festeggiamenti vari che hanno celebrato lo spirito olimpico e la cultura cinese. La cerimonia ha riguardato anche l’Italia, che nel 2026 organizzerà le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e infatti hanno partecipato anche il sindaco di Milano Beppe Sala e quello di Cortina Gianpietro Ghedina.

Le Paralimpiadi invernali – organizzate negli stessi luoghi delle Olimpiadi appena concluse – inizieranno il 4 marzo e termineranno il 13 marzo.