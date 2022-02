Le previsioni meteo per domenica 20 febbraio

Per domenica 20 febbraio è prevista una giornata nuvolosa e deboli piogge in gran parte d’Italia. Al Nord il cielo sarà velato o coperto, al Centro sarà ancora più nuvoloso e così al Sud, soprattutto nelle regioni più settentrionali. Pioverà in alcune parti della Pianura Padana e anche nel resto della penisola, ma senza temporali o piogge particolarmente intense; in Sardegna non dovrebbe piovere.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili