Il freddo in faccia

A Zhangjiakou, nella provincia cinese di Hebei (a circa 200 chilometri da Pechino), si trova il comprensorio sciistico dove si disputano le gare di freestyle, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica e biathlon delle Olimpiadi invernali di Pechino, iniziate da qualche settimana. È anche il luogo da cui arrivano queste foto, che mostrano come possa essere duro e inospitale il freddo per chi si trova lì per lavoro o per gareggiare, con temperature che in questi giorni sono di diversi gradi sotto lo zero (oggi oscillano tra i -4 e i -17 °C): motivo per cui nella gallery a seguire troverete ciglia, capelli, scaldacolli e barbe ghiacciate.

