Cosa ha deciso il governo su colori delle regioni e Green Pass

Oltre alle nuove regole sulla scuola, mercoledì il Consiglio dei ministri ha approvato anche una modifica del sistema dei colori delle regioni, che variano in base alla maggiore o minore diffusione del coronavirus e all’occupazione dei posti letto negli ospedali, e del tempo di validità del Green Pass.

Per quanto riguarda i colori delle regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto in conferenza stampa: «qualora una regione dovesse finire in zona rossa le limitazioni non riguarderanno la popolazione vaccinata».

Sul Green Pass, invece, il governo ha deciso di eliminarne del tutto la scadenza per chi ha ricevuto la dose di richiamo del vaccino contro il coronavirus. La decisione del governo si è resa necessaria perché al momento una quarta dose non è stata approvata, e dato che attualmente la validità del Green Pass è di 6 mesi, a marzo potrebbe scadere il certificato di chi aveva fatto la dose di richiamo a settembre (le persone immunodepresse).

In conferenza stampa, Speranza ha poi detto, in merito a cosa succederà (non è chiaro esattamente da quando) nel caso di turisti o viaggiatori provenienti dall’estero: «quando uno straniero arriva in Italia, noi riconosciamo lo status vaccinale del paese di origine e qualora le norme non siano identiche a quelle del nostro paese chiediamo a quella persona un tampone supplementare».