Le nuove regole per gestire i contagi a scuola

Mercoledì il governo ha annunciato che cambieranno le regole sulla gestione dei contagi da coronavirus nelle scuole, uniformandole per tutte tutte le fasce d’età e riducendo il numero minimo di giorni in cui è prevista la didattica a distanza (DAD). In pratica, come già avviene al momento nelle scuole medie e superiori, anche alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare le restrizioni in caso di contagi in una classe verranno differenziate per alunni vaccinati e non vaccinati. Come ha detto in conferenza stampa il ministro della Salute Roberto Speranza, «i vaccinati non andranno più in DAD» e per i non vaccinati la DAD durerà cinque giorni e non più dieci.

«Alle scuole dell’infanzia», ha detto Speranza, «solo al quinto caso si interromperanno le lezioni in presenza»; alle scuole primarie «solo al quinto caso si ricomincerà ad andare in DAD», ma dovranno andarci solo i non vaccinati. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria «dopo il secondo caso andranno in DAD gli studenti non vaccinati, mentre i vaccinati potranno continuare a fare lezione in presenza».

Le regioni avevano chiesto da diverso tempo al governo di modificare le regole sulla gestione dei contagi e sulla DAD, considerate da molti amministratori locali, dirigenti scolastici e genitori troppo complicate e difficili da far rispettare. La richiesta principale era di tenere aperte le scuole il più possibile, in modo da creare meno problemi alle famiglie.

