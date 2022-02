In Guinea Bissau è in corso un tentativo di colpo di stato

A Bissau, la capitale dello stato africano della Guinea Bissau, sono stati segnalati vari colpi di arma da fuoco nei pressi del palazzo del governo, segnale di un tentativo di colpo di stato in corso secondo i media locali. La televisione di stato ha detto che alcune parti dell’edificio sono state danneggiate e che lo stesso sarebbe ora sotto il controllo di un gruppo di «invasori». Si pensa che il presidente del paese, Umaro Sissoko Embaló, fosse all’interno del palazzo al momento dell’attacco, ma non ci sono per ora molti altri dettagli.

La Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) ha parlato di un «tentativo di colpo di stato» e i suoi funzionari hanno confermato di osservare «con grande preoccupazione» l’evolversi della situazione.

Communiqué de la CEDEAO sur la Guinée Bissau pic.twitter.com/2ZSF60L1mQ — ECOWAS-CEDEAO (@ecowas_cedeao) February 1, 2022

Il ministro degli Esteri della Guinea Bissau, che attualmente si trova in Portogallo, ha condannato l’attacco e ha chiesto che sia fermata ogni azione violenta nei confronti del presidente e del governo: «L’ordine costituzionale deve essere rispettato da tutti».

????????????????Condenamos veementemente o ataque ao Palácio do Governo em Bissau e apelamos ao fim imediato dessa ação violenta contra o Presidente e o Governo da Guiné-Bissau. A ordem constitucional deve ser respeitada por todos. — N Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) February 1, 2022

Embaló, un ex generale dell’esercito, aveva vinto le presidenziali nel 2019, ma il risultato era stato contestato dal suo principale oppositore, Domingos Simoes Pereira. Nonostante la Corte suprema fosse impegnata nell’esaminare un ricorso sull’esito elettorale, Embaló aveva ugualmente proseguito per la formazione del nuovo governo, ottenendo il sostegno dell’esercito.

Dal 1974, anno della sua indipendenza, nella Guinea-Bissau si sono verificati quattro colpi di stato e svariati tentativi per portarne altri a termine. Il paese conta circa 1,5 milioni di abitanti e si confronta da tempo con problemi legati al traffico di droga.