Che posto è l’hotel australiano dove ha alloggiato Djokovic

Mentre aspettava di sapere se avrebbe potuto partecipare o no agli Australian Open, nei giorni scorsi il tennista serbo Novak Djokovic era stato sistemato dalle autorità australiane in un anonimo edificio a quattro piani, un hotel nel centro di Melbourne chiamato Park Hotel. Prima del caso che si è creato attorno a Djokovic e alla sua esenzione medica dal vaccino contro il coronavirus, il Park Hotel era praticamente sconosciuto al di fuori dell’Australia. Nel paese era però noto per ospitare una trentina di richiedenti asilo bloccati da anni nel sistema di immigrazione australiano, considerato uno dei più severi al mondo.

Dal dicembre del 2020 la guardia di frontiera australiana utilizza l’hotel per ospitare un gruppo di migranti e richiedenti asilo che per ragioni sanitarie non può essere sistemato nelle isole oceaniche dove vengono mandati, e di fatto tenuti prigionieri, i richiedenti asilo che entrano irregolarmente via mare in Australia. Anche all’interno del Park Hotel le condizioni sono simili: i richiedenti non possono uscire dalla propria stanza se non per l’ora d’aria – alcuni di loro hanno persino le finestre bloccate –, ricevono scarsissime attenzioni da parte delle autorità e non hanno alcuna prospettiva di uscire a breve.

Mostafa “Moz” Azimitabar, un richiedente asilo curdo che si trova al Park Hotel da due mesi, ha raccontato a BBC News che considera la sua stanza come «una bara». Un altro richiedente asilo, Mohammad Joy Miah, ha inviato una foto scattata a dicembre che sembra mostrare alcuni vermi nella sua cena a base di broccoli. Anche la famiglia di Djokovic si era lamentata del fatto che il cibo fornito fosse pessimo, e aggiunto che la stanza del tennista era abitata da alcuni insetti.

«Mentre il tennista numero uno al mondo ha passato quattro notti nell’hotel prima che un giudice ordinasse il suo rilascio, il suo caso è diventato un pungente richiamo al trattamento disumano che l’Australia riserva a rifugiati e richiedenti asilo che rimangono per anni prigionieri del sistema», ha commentato Sophie McNeill, un’esperta di Australia che lavora per Human Rights Watch.