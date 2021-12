Un regalo di Natale al giorno: -7

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

I calzini, chissà perché, sono un classico regalo di Natale: così classico che se lo fate alle persone sbagliate (insensibili alla sensazione di comfort che dà un paio di calzini nuovi quando li si indossa per la prima volta) potrebbero essere presi come un regalo banale e un po’ noioso. Per scongiurare questo rischio e sparigliare un po’ le carte, potete provare a regalare un paio di calzini come quelli che un redattore ha recentemente sfoggiato in redazione con grande fierezza.

Oybo è un marchio nato a Padova nel 2011 e vende calzini spaiati, cioè diversi tra loro. Ce ne sono di solo leggermente diversi, come questi, e di molto diversi, come questi altri. Non solo: esistono anche confezioni da cinque calzini, tutti diversi, che si possono regalare a quelle persone (molte) che perdono un sacco di tempo ad accoppiare i calzini tra un lavaggio e l’altro. E poi pacchetti da tre paia di calzini, sempre spaiati. Non costano poco, per essere dei calzini (tra i 23 e i 28 euro al paio), ma c’è anche una sezione “outlet” dove si trovano paia di vecchie collezioni a 15 euro. La consegna viene fatta nel giro di due o tre giorni quindi siete ancora in tempo per Natale, ma non aspettate troppo.

– Sei in cerca di altre idee per Natale? Puoi dare un occhio a tutti i suggerimenti quotidiani che abbiamo messo insieme finora oppure a una delle nostre liste:

– 2o idee per fare regali di Natale spendendo al massimo 20 euro

– 15 idee per fare regali di Natale spendendo tra i 20 e i 60 euro

– 20 idee per regali di Natale di prezzi vari

– 21 libri consigliati dalla redazione del Post per Natale

– 15 idee per regali di Natale sotto i 120 euro

– 15 idee per regali da fare a bambine e bambini

– 15 regali di Natale per la “generazione Z”

E se ancora non hai trovato quello che cerchi puoi sempre guardare tra le idee dell’anno scorso.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.