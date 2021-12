La quarantaduesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Con i The Game Awards in dirittura di arrivo (9 dicembre), i tre di Joypad pronosticano i vincitori delle principali categorie, sapendo sotto sotto che Deathloop, l’esclusiva PlayStation prodotta da Bethesda, potrebbe fare incetta di premi. Si parla poi di alcuni giochi usciti nelle ultime settimane, come Riders Republic e Outriders, e di quanto stia convincendo il multiplayer di Halo Infinite, che con coraggio fa un passo di lato rispetto ai diretti rivali e cerca di imporre nuovi standard. Prima dei consigli della settimana (Endwalker, l’espansione di Final Fantasy XIV, How to disappear e Solar Ash) c’è il clamoroso passo indietro di un terzo della redazione di Joypad, che dopo aver passato 41 episodi a screditare l’utenza PC, complice il fatto che adesso ne ha uno, ha cambiato totalmente idea.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.