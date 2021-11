Per ora gli effetti della variante omicron sono economici

Venerdì i mercati sono crollati un po’ in tutto il mondo, e diversi settori economici hanno cominciato a temere il ritorno di una crisi a causa della diffusa preoccupazione per la nuova variante proveniente dall’Africa meridionale, denominata “omicron” dall’Organizzazione mondiale della sanità e di cui però si sa ancora poco.

– Leggi anche: Sappiamo ancora troppo poco della variante omicron

Come hanno ribadito le autorità sanitarie, i dati disponibili sulla nuova variante sono estremamente limitati e occorreranno diversi giorni per avere valutazioni scientifiche più accurate. Ma i presupposti, anche a giudicare dal netto aumento dei contagi nella regione sudafricana del Gauteng, quella dove si trova Johannesburg e dove la variante si è diffusa, non sono incoraggianti. Queste preoccupazioni, benché ancora da confermare, sono state sufficienti per spaventare i mercati, e un po’ in tutto il mondo si è assistito a dinamiche simili a quelle della prima diffusione del coronavirus e successivamente delle varianti più preoccupanti, come la delta.

In generale, tutte le grosse borse sono crollate. Milano ha chiuso a -4,6 per cento, e in Europa le cose sono andate in maniera simile: Madrid ha perso il 5 per cento, Parigi il 4,7, Londra il 3,6. In mattinata erano crollate anche le borse asiatiche, mentre in serata ha chiuso in forte calo la borsa americana.

Come è successo già altre volte quando le borse hanno temuto un peggioramento della pandemia, ne hanno risentito particolarmente i settori economici e le aziende che potrebbero essere danneggiate da eventuali restrizioni: come ha scritto il Sole 24 Ore, il settore dei viaggi ha perso l’8,7 per cento, il settore bancario il 6,8 per cento e quello delle auto il 6 per cento.

Tra i crolli più grossi c’è stato quello del prezzo del petrolio, sceso di oltre il 10 per cento nei vari listini; ad aver risentito del crollo generale sono state anche le società produttrici di aeroplani, come Airbus e Boeing, e le compagnie aeree, probabilmente influenzate dal blocco dei voli imposto da molti paesi del mondo sull’Africa meridionale: i cali sono stati in molti casi superiori al 10 per cento.

Al contrario, sono cresciuti in borsa i titoli delle aziende che potrebbero trarre benefici da misure come i lockdown: negli Stati Uniti, la società di videochiamate Zoom è cresciuta del 6 per cento, mentre Peloton, un’azienda che produce cyclette connesse a internet, del 5 per cento.

Le preoccupazioni per la diffusione della variante omicron arrivano peraltro in un momento in cui in Europa i nuovi casi stanno salendo notevolmente: già prima di venerdì molti analisti temevano che la nuova ondata europea avrebbe rischiato di rallentare la ripresa economica. È una preoccupazione che ha espresso per esempio il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che venerdì a un convegno ha detto che il peggioramento della situazione sanitaria in Europa porta «conseguenze oggi difficili da anticipare, anche se gli indicatori di breve periodo continuano a essere nel complesso favorevoli».