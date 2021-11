L’Unione Europea introdurrà il blocco dei voli da 7 paesi dell’Africa meridionale

I paesi membri dell’Unione Europea si sono accordati per imporre un blocco temporaneo dei voli da 7 paesi dell’Africa meridionale, nel tentativo di limitare la circolazione in Europa di una nuova variante del coronavirus, di cui si sa ancora poco ma che apparentemente ha la capacità di diffondersi molto velocemente. Su Twitter, una portavoce della Commissione Europea ha scritto che il blocco riguarda il Botswana, l’eSwatini, il Lesotho, il Mozambico, la Namibia, il Sudafrica e lo Zimbabwe.

Member States agreed to introduce rapidly restrictions on all travel into the EU from 7 countries in the Southern Africa region – Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Zimbabwe.

Tests, quarantine & contact tracing for incoming passengers are important https://t.co/AhhIx0tgM4

