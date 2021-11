La quarantunesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Lo scorso 15 novembre Xbox ha compiuto vent’anni. La storia del come e del perché Microsoft decise di buttarsi nel settore dei videogiochi è molto interessante (ne abbiamo parlato anche nell’ultimo numero di Manettini), e i risultati di quella scelta sono stati celebrati in un evento che Microsoft ha tenuto proprio in occasione di quella ricorrenza. Nell’ultimo episodio di Joypad si parla anche di questo, ma sopratutto di come, al momento, questa stagione natalizia sembra reggersi sulle spalle di Xbox, che con Forza Horizon 5 e Halo Infinite sembrano poter presidiare con una certa presenza gli scaffali reali e virtuali dei negozi di videogiochi. Negli ultimi giorni è stato anche possibile provare finalmente Elden Ring, il prossimo gioco di From Software in uscita a febbraio. I consigli della settimana comprendono il Game&Watch celebrativo dedicato a Zelda, un delicato gioco legato ai traslochi nelle diverse fasi della vita e la promessa di smettere di giocare a Returnal, qualsiasi cosa questo voglia dire.

