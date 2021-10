Le foto di Joe Biden a Roma

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Roma assieme alla moglie Jill per partecipare al vertice del G20, in programma per sabato 30 e domenica 31. Attorno alle 12 Biden ha fatto visita a Papa Francesco per un’udienza privata nella Biblioteca apostolica in Vaticano: prima dell’ingresso nel Palazzo apostolico, lo ha salutato dicendogli: «Lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai conosciuto».

L’incontro col Papa è durato più di un’ora (quello con l’allora presidente Donald Trump nel 2017 era stato di circa 30 minuti) e ha fatto slittare in avanti i successivi incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e con il presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi, durante i quali Biden ha fatto i complimenti all’Italia per «l’ottimo lavoro» con la campagna vaccinale contro il coronavirus. Finito il colloquio con Draghi è previsto anche un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

