Trump ha annunciato la sua nuova piattaforma, TRUTH Social

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato la nuova piattaforma social che era stata annunciata diversi mesi fa come alternativa ai social network da cui era stato rimosso per il suo coinvolgimento nell’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio 2021. La piattaforma si chiama TRUTH Social (“truth” significa “verità”), arriverà l’anno prossimo e sostituirà il blog con cui per un breve periodo Trump era tornato a farsi sentire online.

In un comunicato diffuso mercoledì, Trump ha detto di aver creato TRUTH Social «per opporsi alla tirannia delle società Big Tech» e «per combatterle», sostenendo che l’obiettivo del Trump Media and Technology Group (TMTG) – la società che l’ha sviluppata – sia «dare una voce a tutti». «Viviamo in un mondo in cui i talebani hanno una grande presenza su Twitter, eppure il vostro presidente americano preferito è stato messo in silenzio. Questo è inaccettabile».

Dopo il 6 gennaio, tutte le più grandi piattaforme social, tra cui Facebook e Twitter, avevano sospeso o bloccato i profili di Trump, accusandolo di aver incitato i propri sostenitori a portare avanti l’assalto al Congresso, dove si stava procedendo alla certificazione della vittoria elettorale del presidente Joe Biden. Trump non aveva mai riconosciuto la sconfitta e secondo le società che gestiscono i principali social network aveva violato le linee guida delle piattaforme, che vietano di condividere contenuti che promuovono la violenza e notizie false.

Trump era anche stato sottoposto a un processo di impeachment con l’accusa di aver fomentato l’attacco al Congresso: poi era stato assolto, grazie ai voti dei Repubblicani.

????President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group????

“I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech…

I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon…” pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ

— Liz Harrington (@realLizUSA) October 21, 2021