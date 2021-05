Trump è tornato a farsi sentire, con una specie di blog

Martedì l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato una nuova sezione del proprio sito ufficiale che ricorda molto il profilo di un social network come Twitter o Facebook, da cui Trump è stato rimosso quattro mesi fa per il suo coinvolgimento nell’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio.

Lo staff di Trump ha precisato che la nuova sezione del sito non è il nuovo social media per i suoi sostenitori di cui si parla da tempo: «su quel fronte avremo nuove informazioni molto presto», ha scritto su Twitter Jason Miller, uno dei più stretti collaboratori di Trump.

La sezione del sito di chiama “la scrivania di Donald Trump” e contiene sia i comunicati stampa diffusi da Trump nelle ultime settimane, sia, più di recente, brevi messaggi che ricordano da vicino i tweet che Trump pubblicava quando ancora era in carica, a volte a decine in poche ore. Sulla sezione ci sono alcuni messaggi pubblicati a breve distanza il 3 maggio che potevano benissimo essere pubblicati su Twitter in un giorno qualunque del 2020: contengono soprattutto insulti ai suoi avversari politici e informazioni false sulle elezioni presidenziali del 2020.

Negli ultimi due, Trump ha criticato duramente due Repubblicani moderati come Mitt Romney e Liz Cheney, mentre nel primo ha scritto: «La Truffaldina Elezione del 2020 sarà ricordata, da questo giorno in avanti, come LA GRANDE BUGIA!»: un riferimento alle accuse infondate che Trump diffonde da mesi sulla regolarità delle ultime elezioni presidenziali, vinte con ampio margine dal candidato Democratico, Joe Biden.

I messaggi di Trump non si possono commentare ma soltanto condividere su Twitter e Facebook, cosa che Trump ormai non può fare da tempo. Proprio per mercoledì, fra l’altro, è attesa la decisione dell’Oversight Board di Facebook, cioè l’organo indipendente dall’azienda a cui la dirigenza ha delegato la competenza su alcune decisioni particolarmente delicate, se rendere definitiva la temporanea sospensione dell’account di Trump.

Si sa pochissimo, invece, sul nuovo social media che Trump dovrebbe lanciare a breve. A fine marzo Miller aveva annunciato che sarebbe stato pronto «nel giro di due o tre mesi» e che avrebbe attratto «decine di milioni di utenti», ma per ora non ce n’è alcuna traccia.