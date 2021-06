La piattaforma di comunicazione di Donald Trump avviata sul suo sito a inizio maggio è stata chiusa

La piattaforma di comunicazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump lanciata sul suo sito ufficiale a inizio maggio è stata chiusa e messa offline in maniera definitiva. La piattaforma, chiamata “la scrivania di Donald Trump”, era una sorta di blog ed era stata creata dopo l’espulsione di Trump da tutti i principali social network per il suo coinvolgimento nell’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio: Jason Miller, uno dei più stretti collaboratori dell’ex presidente, ha detto a CBNC che la “scrivania” era solo un’anticipazione del ritorno di Trump sui social network, ma non ha aggiunto ulteriori dettagli su come e quando questo accadrà.

