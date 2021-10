La trentanovesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Nel mondo dei videogiochi ottobre è il mese dei giochi di calcio. Ogni anno infatti escono le nuove edizioni di FIFA e PES, ma quest’anno le cose sono un po’ diverse: PES infatti non si chiama più PES ma eFootball. Il suo editore infatti, vista la sproporzione tra le vendite dei due giochi, ha provato a cambiare totalmente la formula di PES trasformandolo in un free to play. Peccato che nel tentativo sembra anche abbia rotto il resto del gioco. Tra le uscite del mese hanno una certa rilevanza Far Cry 6, Back 4 Blood e il sorprendente Hot Wheels: Unleashed, un gioco di macchinine estremamente divertente e immediato sviluppato da Milestone. Prima dei consigli (Tiny Wings+ su Apple Arcade, Frostpunk e Impostor Factory) c’è il tempo di festeggiare i vent’anni di Nintendo GameCube.

