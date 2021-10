Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano a molti utenti

I social network Facebook e Instagram e il sistema di messaggistica WhatsApp, tutti di proprietà di Facebook, non stanno funzionando a molti utenti in diversi paesi del mondo. I malfunzionamenti sono iniziati verso le 17.30 e sono stati segnalati da molti utenti su Twitter con gli hashtag #Facebookdown, #Instagramdown e #WhatsAppdown. Al momento Facebook non ha diffuso comunicazioni ufficiali al riguardo.

Malfunzionamenti di uno o due dei tre servizi controllati da Facebook non sono molto rari, mentre è molto più raro che tutti e tre smettano di funzionare contemporaneamente. L’ultima volta era stata nell’aprile del 2019, quando i tre servizi non avevano funzionato per diverse ore.

