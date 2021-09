Le code nel Regno Unito per fare benzina

Sabato in diverse località del Regno Unito si sono formate lunghe file davanti ai distributori di benzina dopo che alcuni hanno chiuso a causa della carenza di autotrasportatori che portino il greggio. Le code, cominciate dopo che le principali compagnie petrolifere hanno chiuso alcuni distributori venerdì, sono state provocate anche dall’accaparramento di molti automobilisti, preoccupati di rimanere senza benzina.

Il governo britannico, ad ogni modo, sta cercando soluzioni al problema e, come ha scritto Reuters, potrebbe cambiare alcune regole sull’immigrazione per cercare di ridurre le restrizioni all’immigrazione di autisti di camion stranieri.

Le code davanti ai benzinai sono cominciate venerdì dopo che alcune compagnie petrolifere, tra cui BP e Shell hanno chiuso diversi distributori di benzina per mancanza di carburante. Nel Regno Unito da mesi è in corso una grave crisi della logistica, che è una delle varie conseguenze di Brexit ed è provocata soprattutto dalla carenza di autotrasportatori: in questo caso, non ce n’è abbastanza per portare il carburante a tutti i distributori.

In realtà, come ha fatto sapere il governo britannico, la carenza di carburante in questi giorni non sarebbe così grave: i distributori chiusi sono una minoranza. Il problema, però, è che moltissimi automobilisti britannici, temendo di rimanere senza benzina, hanno deciso di fare rifornimento il prima possibile, provocando lunghe code e mettendo a rischio per davvero gli approvvigionamenti di carburante.

Like a bank run — but for gasoline and diesel. Second day of panic buying in England (this is a West London big supermarket / gas station). pic.twitter.com/sMb5zoZ2r4 — Javier Blas (@JavierBlas) September 25, 2021

In diverse zone, soprattutto in Inghilterra, le code davanti ai distributori sono state a tal punto lunghe da intralciare la strada, come per esempio ha scritto su Twitter la polizia della contea del Bedforshire, a nord di Londra.

However, we would ask that you make sure that you are not blocking roads while queuing, it’s important that emergency vehicles are able to pass at all times. — Bedfordshire Police (@bedspolice) September 25, 2021

A preoccupare i cittadini britannici hanno contribuito altri annunci relativi alla crisi della logistica: per esempio, una nota associazione di commercianti ha detto venerdì che a causa della carenza di autotrasportatori c’è il rischio che nei supermercati mancheranno molti generi alimentari nel periodo natalizio.

Per cercare di risolvere la situazione, il governo starebbe valutando la possibilità di istituire un visto temporaneo per consentire ad alcune migliaia di autotrasportatori stranieri di lavorare in Regno Unito. Per ora tuttavia non sono stati fatti annunci ufficiali.

– Leggi anche: L’enorme fila di camion bloccati nel Regno Unito