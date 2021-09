L’Italia ha vinto gli Europei di pallavolo maschile

La Nazionale italiana ha vinto gli Europei di pallavolo maschile. In finale, l’Italia allenata da Fefè De Giorgi ha battuto la Slovenia al tie break. Due settimane fa anche la Nazionale femminile aveva vinto gli Europei battendo in finale la Serbia. Alla Spodek Arena di Katowice, in Polonia, è stata una partita molto combattuta: la Slovenia ha iniziato molto bene e si è imposta soprattutto al servizio, ma fin dal primo set l’Italia ha dimostrato di avere le capacità di rimanere in partita nonostante le difficoltà in fase di ricezione e qualche errore di troppo al servizio.

La Nazionale italiana ha recuperato lo svantaggio nel secondo e nel quarto set prima di imporsi al tie break grazie a un ottimo Alessandro Michieletto che ha piazzato una serie di punti nel momento decisivo della partita. La Slovenia, che schierava giocatori più esperti degli azzurri, non è più riuscita a recuperare. Il capitano dell’Italia, Simone Giannelli, è stato premiato come miglior giocatore del torneo. La Nazionale italiana ha iniziato con una vittoria il nuovo ciclo: nell’ultimo torneo olimpico era stata eliminata ai quarti di finale dall’Argentina.