L’Italia ha vinto gli Europei di pallavolo femminile

La Nazionale italiana ha vinto gli Europei di pallavolo femminile, in corso da due settimane in quattro paesi dell’Est Europa. In finale la Nazionale ha battuto per 3 set a 1 la Serbia, che giocava in casa: la partita si è tenuta infatti alla Štark Arena di Belgrado, piena di tifosi. È la terza vittoria dell’Italia agli Europei di pallavolo dopo quelle del 2007 e del 2009. Paola Egonu, una delle pallavoliste più forti della Nazionale, alla fine della partita è stata premiata come miglior giocatrice del torneo.

Per l’Italia è stata anche una mezza rivincita: alle Olimpiadi di qualche settimana fa era stata eliminata ai quarti di finale proprio dalla Serbia.