La Nazionale femminile di pallavolo è stata eliminata dalle Olimpiadi

L’Italia femminile di pallavolo è stata battuta in tre set dalla Serbia nei quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo, ed è stata eliminata. Era la rivincita dell’ultima finale Mondiale, vinta anche quella dalla Serbia, che era favorita anche oggi.

L’Italia ha perso i due set iniziali, in cui è emerso lo stato di forma nettamente superiore della Serbia. Ha poi provato timidamente a reagire nel terzo, ma non è bastato contro l’altezza e la fisicità delle campionesse del mondo in carica, guidate dagli attacchi dell’opposto Tijana Bošković. I punteggi dei set sono stati 25-21, 25-14, 25-21.

Con l’eliminazione della Nazionale femminile, la pallavolo italiana non ha più squadre in corsa alle Olimpiadi di Tokyo: ieri gli uomini sono stati battuti ed eliminati dall’Argentina. Il torneo femminile proseguirà con le semifinali Stati Uniti-Serbia e Corea del Sud contro Brasile o Russia. Nel tabellone maschile le semifinali sono Francia-Argentina e Brasile-Russia.

