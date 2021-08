L’Italia ha vinto l’oro nel ciclismo su pista

La squadra maschile di inseguimento su pista formata dai ciclisti Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha vinto la medaglia d’oro battendo in finale la Danimarca. Ha stabilito inoltre un nuovo record del mondo, superando quello che aveva fatto registrare martedì nelle semifinali contro la Nuova Zelanda.

È il sesto oro italiano a Tokyo, il primo dal ciclismo, e la trentesima medaglia complessiva di questi Giochi (già due in più di quelle ottenute cinque anni fa in Brasile). Era da oltre sessant’anni che l’Italia non vinceva la prova di inseguimento maschile a squadre.

Ganna ha 25 anni, corre con la Ineos ed è il ciclista italiano del momento: è campione del mondo a cronometro in carica, ed è stato tre volte campione del mondo nell’inseguimento individuale. Consonni ha 26 anni, corre principalmente su strada con il team Cofidis, ma si cimenta spesso anche su pista. Milan ha vent’anni ed è diventato professionista da questa stagione, Lamon ne ha 27 e corre principalmente su pista.