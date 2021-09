Le foto di mercoledì a Venezia

Mercoledì, per l’ottavo giorno della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, è stato presentato tra gli altri il film italiano Freaks Out, il secondo del regista Gabriele Mainetti che nel 2015 aveva esordito con l’acclamato Lo chiamavano Jeeg Robot. La storia è ambientata a Roma durante la Seconda guerra mondiale e i quattro protagonisti (interpretati da Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini) sono i “fenomeni da baraccone” del circo di Israel, che si mettono alla ricerca del proprietario, probabilmente in fuga o catturato dai nazisti. Nella serata di ieri è poi stato consegnato il Leone d’oro alla carriera all’attrice americana Jamie Lee Curtis, che si trovava a Venezia anche per la presentazione del film horror fuori concorso Halloween Kills.