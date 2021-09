È morto l’attore Michael K. Williams, Omar Little nella serie tv “The Wire”

L’attore statunitense Michael K. Williams, famoso soprattutto per avere interpretato il personaggio di Omar Little nella serie tv The Wire, è stato trovato morto nel suo appartamento di Brooklyn (New York), aveva 54 anni. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare.

Dopo avere avuto diversi ruoli minori, Williams era diventato famoso a partire dal 2002 grazie alla sua interpretazione di Omar Little, nella serie The Wire, di David Simon, poi continuata per cinque stagioni fino al 2008 e definita una delle serie migliori di tutti i tempi. In seguito Williams, nato in una famiglia complicata di Brooklyn, aveva interpretato Albert “Chalky” White nella serie tv Boardwalk Empire, Jack Gee in Bessie e moltissimi ruoli di film e serie tv: La strada, Inherent Vice, Gone Baby Gone, e 12 anni schiavo di Steve McQueen, che nel 2014 vinse l’Oscar come Miglior film.