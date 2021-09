Le foto e i video degli allagamenti a New York

Mercoledì le intense piogge dovute agli strascichi dell’uragano Ida, che dopo aver interessato la Louisiana si è spostato a nord perdendo intensità, hanno provocato imponenti allagamenti nella città di New York. Per ora sono morte sette persone, tra cui un bambino di due anni, e sia in città che nello stato di New York è stato dichiarato lo stato di emergenza.

L’acqua ha allagato le strade, è entrata nelle stazioni della metropolitana e dentro le case. Il National Weather Service, il Servizio meteorologico nazionale statunitense, ha detto che a Central Park – il maggiore e più noto parco di New York – sono caduti 8 centimetri di pioggia in un’ora e che gli allagamenti hanno raggiunto anche gli altri quartieri della città.

At least eight people have been killed in storm-related deaths in NY & NJ overnight. A first-ever Flash Flood Emergency was issued for NYC Metro as a 200+ year flood pounded the city. This is the remnants of Hurricane Ida. https://t.co/n3Gx4inKn0 ????: Alex Etling via CBS News pic.twitter.com/ZU4oOjdduw — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) September 2, 2021

Quasi tutte stazioni della metropolitana sono chiuse, è vietato guidare per strada a meno che non si tratti di emergenze e molti treni e aerei in partenza da New York sono sospesi. I vigili del fuoco stanno soccorrendo le persone che hanno chiesto aiuto.