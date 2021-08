L’Italia ha vinto cinque medaglie alle Paralimpiadi: quattro nel nuoto e una nel triathlon

Domenica mattina, durante la quinta giornata delle Paralimpiadi di Tokyo, l’Italia ha vinto cinque medaglie: un bronzo nel triathlon con Giovanni Achenza, che ha gareggiato nella categoria PTWC, e quattro medaglie nel nuoto, la disciplina in cui le atlete e gli atleti italiani hanno vinto il maggior numero di medaglie fin qui.

Simone Barlaam ha vinto la medaglia d’oro nei 50 metri stile libero categoria S9, stabilendo il nuovo record paralimpico col tempo di 24,71 secondi, mentre Giulia Terzi ha vinto l’argento nei 400 metri stile libero categoria s7. Poco dopo, ha vinto un altro oro anche la nuotatrice milanese Arjola Trimi, che ha vinto la gara dei 50 metri dorso categoria S3.

Nei 50 metri stile libero è arrivata la quarta medaglia della giornata nel nuoto, con il bronzo di Carlotta Gilli, nella categoria S12. Per Gilli è la quarta medaglia nella quarta gara alle sue prime Paralimpiadi: mercoledì aveva vinto l’oro nei 100 metri farfalla – ottenendo la prima medaglia d’oro italiana ai Giochi –, mentre giovedì e venerdì aveva vinto due medaglie d’argento nei 100 metri dorso e nei 400 stile libero, sempre nella stessa categoria.

La medaglia di Achenza era la terza ottenuta dall’Italia nel triathlon, che prevede 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa e la diciannovesima medaglia italiana. Coi risultati ottenuti nel nuoto adesso l’Italia ha vinto 23 medaglie – 7 ori, 8 argenti e 8 bronzi – ed è nona nel medagliere complessivo, quarta nel medagliere del nuoto.

Meet @SBarlaam ????????

If you don't know him yet, you will now. He's one to watch ????#ParaSwimming #Paralympics #Tokyo2020 @Paralympics @Tokyo2020 @CIPnotizie pic.twitter.com/pJUBeVD9Wr

— #ParaSwimming #Tokyo2020 (@Para_swimming) August 29, 2021