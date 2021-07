La trentacinquesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Nell’ultimo episodio della seconda stagione di Joypad ci si porta in pari con gli ultimi eventi organizzati da Sony ed Electronic Arts, che non sono stati esattamente entusiasmanti. A stupire ci ha pensato però Death’s Door, piccolo gioco indie di grandissimo carattere che è riuscito pure a mettere in ombra Mario Golf Super Rush. Facendo poi la conta dei giochi in uscita a fine agosto, che sono davvero tanti, e aspettando con una certa impazienza Playdate, la console con la manovella, i tre di Joypad consigliano un librone molto bello dedicato ai giochi di ruolo giapponesi (A Guide to Japanese Role-Playing Games), una piccola produzione indie con una certa personalità (Ender Lilies) e un simulatore di treni (Train Sim World 2).

