La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

Allo Stadio Nazionale di Tokyo è iniziata la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici. Non c’è il pubblico, ma soltanto alcuni invitati e ristrette rappresentanze degli oltre duecento paesi partecipanti. Secondo i piani iniziali la cerimonia sarebbe dovuta durare quattro ore: invece ne durerà due, con celebrazioni tutto sommato contenute. Il tema, secondo il comitato organizzatore, ruoterà intorno «al mondo in cui Tokyo 2020 prende vita, completamente diverso rispetto a quello di due anni fa».

Il primo paese a sfilare sulla pista dello Stadio Nazionale sarà come da consuetudine la Grecia, in quanto ideatrice dei Giochi, seguita dalla rappresentanza degli atleti olimpici rifugiati. L’Italia sarà la diciottesima delegazione a sfilare, con in testa i due portabandiera Jessica Rossi e Elia Viviani. La pallavolista Paola Egonu sarà invece fra i portabandiera del Comitato olimpico internazionale.

Il Giappone sfilerà per ultimo, in quanto paese ospitante, e sarà preceduto da Francia e Stati Uniti, che organizzeranno le prossime due edizioni delle Olimpiadi estive (Parigi 2024 e Los Angeles 2028).

La cerimonia finirà nella tarda serata giapponese (nel pomeriggio inoltrato in Italia), quando l’imperatore giapponese Naruhito dichiarerà aperti i Giochi. Vista la delicata situazione pandemica e i malcontenti tra la popolazione per l’organizzazione della manifestazione, nel suo discorso Naruhito eviterà di usare termini troppo entusiastici, come riportato in questi giorni dalla stampa giapponese.

