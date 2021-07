Il calendario da segnarsi per seguire le Olimpiadi

Dalla cerimonia di apertura di venerdì 23 luglio a quella di chiusura di domenica 8 agosto, le Olimpiadi estive di Tokyo assegneranno complessivamente 339 medaglie d’oro. Le prime undici arriveranno già sabato 24, giorno della prova in linea del ciclismo maschile, mentre la giornata più fitta di medaglie sarà sabato 7 agosto, con ben trentaquattro finali previste. Gli orari delle gare seguiranno grosso modo lo stesso programma. In Italia si inizierà intorno alle 4 di mattina, salvo casi eccezionali, e si finirà verso le 3 del pomeriggio.

Quello che segue è un calendario con la gran parte delle gare che assegnano medaglie, in cui sono evidenziate le più attese di ogni giornata, per motivi di rilevanza dello sport o degli atleti coinvolti. Per cercare i singoli eventi conviene fare una ricerca, da desktop con Ctrl+F o cmd+F (es: “100m maschili”). Qui invece il programma completo con tutti gli eventi, risultati inclusi.

+ a seguire

* possibili variazioni degli orari

Sabato 24 luglio

03.45 Tiro a segno – Carabina 10m femminile

04.00 Ciclismo – Prova in linea maschile

08.30 Tiro a segno – Pistola 10m maschile

09.45 Tiro con l’arco – Gara a squadre mista

11.10 Judo – 48kg femminile

11.10 Judo – 60kg maschile

13.10 Scherma – Spada individuale femminile

13.38 Scherma – Sciabola individuale maschile

14.30 Taekwondo – 49kg femminile

14.45 Taekwondo – 58kg maschile

Domenica 25 luglio

03.30 Nuoto – 4x100m Stile libero femminile

+ Nuoto – 400m Misti femminili

+ Nuoto – 400m Misti maschili

+ Nuoto – 400m Stile libero maschili

04.15 Tiro a segno – Pistola 10m femminile

05.30 Skateboard – Street maschile

06.00 Ciclismo – Prova in linea femminile

08.00 Tuffi – Trampolino sincro femminile

08.30 Tiro a segno – Carabina 10m maschile

09.40 Tiro con l’arco – Gara a squadre femminile

11.10 Judo – 66kg maschile

11.10 Judo – 52kg femminile

12.50 Sollevamento Pesi – 67kg maschile

13.55 Scherma – Fioretto individuale femminile

14.30 Scherma – Spada individuale maschile

14.30 Taekwondo – 57kg femminile

14.45 Taekwondo – 68kg maschile

Lunedì 26 luglio

00.30 Triathlon – Prova maschile

03.30 Nuoto – 100m Farfalla femminili

+ Nuoto – 4x100m Stile libero maschile

+ Nuoto – 400m Stile libero femminili

+ Nuoto – 100m Rana maschili

05.30 Skateboard – Street femminile

07.00 Tiro a volo – Skeet femminile

08.00 Ciclismo – Mountain bike maschile

08.00 Tuffi – Piattaforma sincro maschile

08.45 Canoa slalom – C1 maschile

09.00 Tiro a volo – Skeet maschile

09.40 Tiro con l’arco – Gara a squadre maschile

11.10 Judo – 73kg maschile

11.10 Judo – 57kg femminile

12.00 Ginnastica artistica – Prova a squadre maschile

13.55 Scherma – Sciabola individuale femminile

14.23 Scherma – Fioretto individuale maschile

14.30 Taekwondo – 67kg femminile

14.45 Taekwondo – 80kg maschile

Martedì 27 luglio

00.30 Triathlon – Prova femminile

02.50 Canottaggio – Quattro di coppia maschile

03.00 Canottaggio – Quattro di coppia femminile

03.30 Nuoto – 100m Dorso femminile

+ Nuoto – 100m Rana femminile

+ Nuoto – 200m Stile libero maschile

+ Nuoto – 100m Dorso maschile

04.00 Tiro a segno – Pistola 10m misti

08.00 Tuffi – Piattaforma sincro femminile

08.00 Ciclismo – Mountain bike femminile

08.30 Tiro a segno – Carabina 10m misto

09.00 Kayak slalom – K1 femminile

11.10 Judo – 63kg(-) femminile

11.10 Judo – 81kg(-) maschile

12.30 Scherma – Spada a squadre femminile

12.45 Ginnastica artistica – Prova a squadre femminile

12.50 Sollevamento pesi – 64kg femminile

13.00 Softball – Finale

14.30 Taekwondo – 67kg(+) femminile

14.45 Taekwondo – 80kg(+) maschile

Mercoledì 28 luglio

01.00 Surf – Prova femminile*

01.00 Surf – Prova maschile*

02.20 Canottaggio – Due di coppia femminile

02.20 Canottaggio – Due di coppia maschile

02.50 Canottaggio – Quattro senza femminile

03.10 Canottaggio – Quattro senza maschile

03.30 Nuoto – 200m Stile libero femminili

+ Nuoto – 200m Misti femminili

+ Nuoto – 200m Farfalla maschili

+ Nuoto – 1500m Stile libero femminili

+ Nuoto – 4x200m Stile libero maschile

04.30 Ciclismo – Cronometro femminile

07.00 Ciclismo – Cronometro maschile

08.00 Tuffi – Trampolino sincro maschile

11.00 Rugby a 7 – Finale maschile

11.10 Judo – 90kg(-) maschile

11.10 Judo – 70kg(-) femminile

12.15 Ginnastica artistica – All around individuale maschile

12.30 Scherma – Sciabola a squadre maschile

12.50 Sollevamento pesi – 73kg maschile

14.55 Basket 3×3 – Finale femminile

15.25 Basket 3×3 – Fiale maschile

Giovedì 29 luglio

02.15 Canottaggio – Due senza maschile

02.30 Canottaggio – Due senza femminile

02.50 Canottaggio – Due di coppia leggeri maschile

03.10 Canottaggio – Due di coppia leggeri femminile

03.30 Nuoto – 200m Rana maschili

+ Nuoto – 100m Stile libero maschili

+ Nuoto – 4x200m Stile libero femminile

+ Nuoto – 200m Farfalla femminili

+ Nuoto – 800m Stile libero maschili

07.00 Tiro a volo – Trap femminile

08.45 Canoa slalom – C1 femminile

09.00 Tiro a volo – Trap maschile

11.10 Judo – 78kg(-) femminile

11.10 Judo – 100kg(-) maschile

12.50 Ginnastica artistica – All around individuale femminile

12.55 Scherma – Fioretto a squadre femminile

Venerdì 30 luglio

02.40 Canottaggio – Singolo femminile

02.55 Canottaggio – Singolo maschile

03.10 Canottaggio – Otto Con femminile

03.30 Nuoto – 200m Rana femminili

+ Nuoto – 200m Misti maschili

+ Nuoto – 100m Stile Libero femminili

+ Nuoto – 200m Dorso maschili

o3.30 Canottaggio – Otto Con maschile

04.40 Ciclismo – BMX Race maschile

04.48 Ciclismo – BMX Race femminile

05.00 Tennis – Doppio maschile

07.00 Tiro a segno – Pistola 25m femminile

07.50 Trampolino elastico – Gara femminile

09.00 Kayak slalom – K1 maschile

09.45 Tiro con l’arco – Prova individuale femminile

11.10 Judo – +100kg maschile

11.10 Judo – +78kg femminile

12.30 Scherma – Spada a squadre maschile

13.40 Atletica – 10.000m maschili

Sabato 31 luglio

01.30 Triathlon – Prova mista

03.30 Nuoto – 800m Stile libero femminili

+ Nuoto – 4x100m misti

+ Nuoto – 100m Farfalla maschili

+ Nuoto – 200m Dorso femminili

05.00 Tennis – Singolare femminile

06.45 Tiro a volo – Trap misto

07.30 Vela – RS:X femminile*

07.50 Trampolino elastico – Gara maschile

08.30 Vela – RS:X maschile*

08.50 Sollevamento pesi – 81kg maschile

09.00 Tiro a segno – Carabina 50m 3 posizioni femminile

09.00 Tiro con l’arco – Prova individuale maschile

11.00 Rugby a 7 – Finale femminile

11.20 Judo – Prova a squadre

12.30 Scherma – Sciabola a squadre femminile

12.50 Sollevamento pesi – 96kg maschile

13.15 Atletica – Lancio del disco maschile

14.35 Atletica – 4x400m mista

14.50 Atletica – 100m femminili

Domenica 1 agosto

00.30 Golf – Finale maschile

03.10 Ciclismo – BMX Park femminile

03.30 Nuoto – 1500m Stile libero maschili

+ Nuoto – 50m Stile libero femminili

+ Nuoto – 4x100m Misti maschile

+ Nuoto – 4x100m Misti femminile

+ Nuoto – 50m Stile libero maschili

03.35 Atletica – Getto del peso femminile

04.20 Ciclismo – BMX Park maschile

05.00 Tennis – Doppio femminile

05.00 Tennis – Doppio misto

05.00 Tennis – Singolare maschile

07.30 Vela – Laser maschile*

08.00 Tuffi – Trampolino 3m femminile

08.30 Vela – Laser femminile*

10.00 Ginnastica artistica – Corpo libero maschile

10.45 Ginnastica artistica – Volteggio femminile

11.30 Ginnastica artistica – Cavallo maschile

12.10 Atletica – Salto in alto maschile

12.15 Ginnastica artistica – Parallele asimmetriche femminile

12.50 Sollevamento pesi – 76kg femminile

12.50 Scherma – Fioretto a squadre maschile

13.20 Atletica – Salto triplo femminile

14.50 Atletica – 100m maschili

Lunedì 2 agosto

03.20 Atletica – Salto in lungo maschile

04.50 Atletica – 100m ostacoli femminili

07.30 Tiro a segno – Pistola 25m fuoco rapido maschile

07.30 Vela – 49er FX femminile*

08.30 Vela – 49er maschile*

08.50 Sollevamento pesi – 87kg femminile

09.50 Tiro a segno – Carabina 50m 3 posizioni maschile

10.00 Ginnastica artistica – Anelli maschile

10.45 Ginnastica artistica – Corpo libero femminile

11.00 Ciclismo – Sprint a squadre femminile

11.30 Ginnastica artistica – Volteggio maschile

12.50 Sollevamento pesi – 87kg(+) femminile

12.55 Lotta greco-romana – 60kg maschile

13.00 Atletica – Lancio del disco femminile

13.30 Lotta greco-romana – 130kg maschile

14.15 Atletica – 3000m Siepi maschili

14.20 Lotta libera – 76kg femminile

14.40 Atletica – 5000m femminili

Martedì 3 agosto

03.50 Atletica – Salto in lungo femminile

04.35 Kayak sprint – K1 200m femminile

04.55 Canoa sprint – C2 1000m maschile

05.20 Atletica – 400m Ostacoli maschili

05.20 Kayak sprint – K1 1000m maschile

05.50 Kayak sprint – K2 500m femminile

06.05 Pugilato – Pesi piuma (57kg) femminili

07.30 Vela – Finn maschile*

08.00 Tuffi – Trampolino 3m maschile

10.00 Ginnastica artistica – Parallele maschili

10.05 Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre femminile

10.35 Ciclismo su pista – Sprint a squadre maschile

10.45 Ginnastica artistica – Trave femminile

11.30 Ginnastica artistica – Sbarra maschile

12.05 Pugilato – Pesi welter maschili

12.20 Atletica – Salto con l’asta maschile

12.50 Sollevamento pesi – 109kg maschile

12.55 Lotta greco-romana – 77kg maschile

13.30 Lotta greco-romana – 97kg maschile

13.35 Atletica – Lancio del martello femminile

14.20 Lotta libera – 68kg femminile

14.25 Atletica – 800m femminili

14.50 Atletica – 200m femminili

Mercoledì 4 agosto

00.00 Nuoto in acque libere – 10km femminile

04.30 Atletica – 400m Ostacoli femminili

05.33 Skateboard – Park femminile

07.30 Vela – 470 maschile*

08.30 Vela – 470 femminile*

08.35 Pugilato – Pesi mediomassimi maschili

10.45 Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile

12.30 Nuoto sincronizzato – Duo

12.50 Sollevamento pesi – 109kg(+) maschile

12.55 Lotta greco-romana – 67kg maschile

13.00 Atletica – 3000m Siepi femminili

13.15 Atletica – Lancio del martello maschile

13.30 Lotta greco-romana – 87kg maschile

14.05 Atletica – 800m maschili

14.20 Lotta libera – 62kg femminile

14.55 Atletica – 200m maschili

Giovedì 5 agosto

00.00 Nuoto in acque libere – 10km maschile

04.00 Atletica – Salto triplo maschile

04.05 Atletica – Getto del peso maschile

04.36 Kayak sprint – K1 200m maschile

04.50 Canoa sprint – C1 200m femminile

04.55 Atletica – 110m Ostacoli maschili

05.15 Kayak sprint – K1 500m femminile

05.33 Skateboard – Park maschile

05.43 Kayak sprint – K2 1000m maschile

08.00 Tuffi – Piattaforma 10m femminile

08.35 Pugilato – Pesi gallo maschili

9.30 Atletica – 20 km Marcia maschile

10.45 Ciclismo su pista – Keirin femminile

10.55 Ciclismo su pista – Omnium maschile

12.20 Atletica – Salto con l’asta femminile

12.41 Karate – Kata femminile

12.55 Lotta libera – 57kg maschile

13.30 Lotta libera – 86kg maschile

13.45 Karate – 67kg(-) maschile

13.53 Karate – 55kg(-) femminile

14.00 Atletica – 400m maschili

14.10 Arrampicata – Prova maschile

14.20 Lotta libera – 57kg femminile

22.30 Atletica – 50km marcia maschile

Venerdì 6 agosto

04.00 Calcio – Finale femminile

04.30 Beach Volley – Finale femminile

08.05 Pugilato – Pesi massimi maschili

09.30 Atletica – 20km Marcia femminile

10.15 Ciclismo su pista – Madison femminile

11.50 Ciclismo su pista – Sprint maschile

12.41 Karate – Kata maschile

12.55 Lotta libera – 74kg maschile

13.30 Lotta libera – 125kg maschile

13.45 Karate – 61kg(-) femminile

13.50 Atletica – Lancio del giavellotto femminile

13.53 Karate – 75 kg(-) maschile

14.00 Atletica – 5000m maschili

14.10 Arrampicata – Prova femminile

14.20 Lotta libera – 53kg femminile

14.35 Atletica – 400m femminili

14.50 Atletica – 1500m femminili

15.30 Atletica – 4x100m femminile

15.50 Atletica – 4x100m maschile

Sabato 7 agosto

00.00 Atletica – Maratona femminile

00.30 Golf – Finale femminile

04.20 Canoa sprint – C2 500m femminile

04.30 Basket – Finale maschile

04.30 Beach volley – Finale maschile

04.39 Canoa sprint – C1 1000m maschile

05.00 Kayak sprint – K4 500m femminile

05.20 Kayak sprint – K4 500m maschile

07.00 Pugilato – Pesi mosca maschili

07.30 Pugilato – Pesi medi maschili

08.00 Pugilato – Pesi mosca femminili

08.00 Tuffi – Piattaforma 10m maschile

08.30 Pugilato – Pesi welter femminili

09.30 Pallanuoto – Finale femminile

09.55 Ciclismo su pista – Madison maschile

12.00 Baseball – Finale

12.30 Karate – Kumite 61kg(+) femminile

12.30 Nuoto Sincronizzato – Prova a squadre

12.35 Atletica – Salto in alto femminile

12.38 Karate – Kumite 75kg(+) maschile

12.45 Atletica – 10.000m maschili

12.55 Lotta libera – 65kg maschile

13.00 Atletica – Lancio del giavellotto maschile

13.30 Calcio – Finale maschile

13.30 Lotta libera – 97kg maschile

13.40 Atletica – 1500m maschili

14.00 Pallamano – Finale maschile

14.15 Pallavolo – Finale maschile

14.20 Lotta libera – 50kg femminile

14.30 Atletica – 4x400m femminile

14.50 Atletica – 4x400m maschile

Domenica 8 agosto

00.00 Atletica – Maratona maschile

04.30 Basket – Finale femminile

05.00 Ciclismo su pista – Keirin maschile

05.05 Ciclismo su pista – Sprint femminile

05.25 Ciclismo su pista – Omnium femminile

06.30 Pallavolo – Finale femminile

07.00 Pugilato – Pesi leggeri femminili

07.30 Pugilato – Pesi medi femminili

08.00 Pallamano – Finale femminile

08.00 Pugilato – Pesi leggeri maschili

08.00 Pugilato – Pesi supermassimi maschili

09.30 Pallanuoto – Finale maschile

