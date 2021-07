In che orari saranno le Olimpiadi

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo sarà venerdì 23 luglio alle ore 13. Fatta eccezione per qualche gara preliminare che ci sarà già dal 21 luglio, la prima vera giornata di gare e medaglie sarà sabato 24 luglio. Si proseguirà fino all’8 agosto, giorno in cui saranno assegnate le ultime medaglie e giorno della cerimonia di chiusura. Per chi, in quei giorni, vorrà seguire al meglio e in diretta le Olimpiadi ci sono due importanti cose da sapere. La prima è che il Giappone è avanti di sette ore rispetto all’Italia, la seconda è che per poter seguire in diretta tutte le gare olimpiche bisognerà avere Discovery+ o Eurosport Player, perché la Rai ne mostrerà solo alcune e non potrà farlo in streaming.

Quando

Visto che a Tokyo è mattina quando in Italia è notte, ed è pomeriggio quando in Italia è mattina, la maggior parte delle gare di queste Olimpiadi saranno – in Italia – tra la notte inoltrata, la mattina e il primo pomeriggio. Qualche esempio: la gara maschile di ciclismo su strada partirà alle 4 di notte (ora italiana: come sempre da qui in poi) e arriverà all’incirca verso le 11.30. La 50 chilometri di marcia partirà alle 22.30, le maratone partiranno intorno alla mezzanotte, la finale di pallacanestro maschile inizierà alle 4.30 e la finale femminile dei 100 metri sarà alle 14.50.

Il 24 luglio, per esempio, già dall’una e mezza di notte ci saranno gare di canottaggio e tiro a segno; dalle due arriveranno partite di pallamano, scherma, tennistavolo, badminton e beach volley. Qualcosa terminerà quando ancora in Italia dovrà sorgere il sole, altro proseguirà per parte della mattina. E fino al pomeriggio si potranno vedere partite di calcio ed eventi di nuoto. Quel giorno ci saranno 11 finali: la prima (della carabina femminile da 10 metri) finirà verso le 4.30; l’ultima (del taekwondo maschile categoria 58 chili) terminerà intorno alle 15. In generale, anche dopo il 24 luglio, quasi nessun evento inizierà prima della mezzanotte italiana e ben pochi finiranno dopo le 15.

Dove

Per seguire tutte le Olimpiadi bisognerà avere un abbonamento a Discovery+ (al pacchetto che prevede l’offerta sport) o a Eurosport Player: visto che il network Eurosport fa ormai parte dell’azienda statunitense Discovery è di fatto lo stesso abbonamento e costa 7,99 euro al mese (e può essere annullato dopo un solo mese) o 69,90 all’anno (ma dal 19 luglio ci sarà un’offerta più conveniente).

Grazie a quest’abbonamento si potrà seguire un totale di oltre tremila ore complessive di diretta, su 30 diversi canali in streaming, scegliendo di volta in volta cosa guardare. «Il palinsesto non esiste» ha detto Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia: «se lo costruirà ogni utente in base ai suoi gusti e alle gare in corso nel momento in cui si piazza davanti alla TV» (o al computer, o allo smartphone).

Per come stanno ora le cose, non sarà invece possibile seguire le Olimpiadi sui “normali” canali Eurosport che fanno parte del pacchetto Sky. E siccome Discovery ha l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming delle Olimpiadi, le gare che saranno mostrate su Rai Due non si potranno vedere su RaiPlay. Ancora non si sa però nello specifico quali gare, e in che modo, seguirà la Rai.

Si sa già, invece, che grazie a una serie di accordi fatti da Discovery, Discovery+ sarà accessibile, ma a condizioni di volta in volta diverse, anche da TIMVision e come canale a pagamento di Amazon Prime Video. C’è inoltre un’offerta per chi è abbonato o decide di abbonarsi a Fastweb, che prevede tre mesi di Discovery+ in omaggio. Maggiori dettagli sull’offerta Discovery+ (compresi i nomi dei commentatori delle varie gare) si possono trovare in un dettagliato articolo sul sito di Eurosport.