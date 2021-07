Inghilterra-Danimarca, semifinale degli Europei, in TV e in streaming

Inghilterra-Danimarca, seconda semifinale degli Europei di calcio, si gioca stasera alle 21 allo stadio Wembley di Londra, aperto a circa 60mila spettatori. Per arrivare fin qui l’Inghilterra ha concluso al primo posto il suo girone davanti a Croazia, Repubblica Ceca e Scozia. Agli ottavi ha eliminato la Germania, ai quarti l’Ucraina: finora è ancora imbattuta. La Danimarca invece è la sorpresa del torneo, che aveva iniziato con due sconfitte consecutive. Si è qualificata agli ottavi grazie alla vittoria contro la Russia, l’ultima possibilità che aveva. Ha poi eliminato il Galles e ai quarti la Repubblica Ceca. La vincente di stasera andrà a giocare la finale di domenica contro l’Italia.

Dove vedere Inghilterra-Danimarca

Inghilterra-Danimarca di stasera verra trasmessa dalla Rai su Rai 1, online tramite l’applicazione e il sito di Rai Play, raggiungibile da qui, e anche in 4K sul canale Rai dedicato. Su Sky si vedrà sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203) o in streaming sulle piattaforme online Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Danimarca

Inghilterra (3-4-2-1) Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane

Danimarca (3-4-3) Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

